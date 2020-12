EN DIRECT - Marseille : le socialiste Benoît Payan officiellement élu maire, Michèle Rubirola première adjointe

"Le 4 juillet je me suis engagée à agir pour l'honneur des Marseillaises et des Marseillais. Cette parole que j'ai donnée m'amène devant vous aujourd'hui (...) J'ai connu avant l'été des premières difficultés liées à ma santé. J'ai dû subir au mois de septembre une opération chirurgicale. Ces épreuves ne m'empêchent pas de servir les Marseillaises et les Marseillais mais elles limitent mes possibilités", a-t-elle déclaré, précisant donner 150% de son temps pour la ville, quand il faudrait qu'elle en donne 300%.

"Pour moi, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas en politique d'homme et de femme providentiels. Le Printemps marseillais c'est un collectif, c'est lui que notre ville a choisi. (...) Ce n'est plus à moi de mener ce collectif."

"Vous le savez tous, je suis médecin (...) Il y a en médecine les spécialistes du temps long et les urgentistes. Je suis de la première catégorie, et nous avons besoin des seconds", a expliqué Michèle Rubirola.

Michèle Rubirola a indiqué souhaiter inverser son poste avec celui de son premier adjoint Benoît Payan. "Je sais que le duo que nous formons avec Benoît intrigue. (...) Je souhaite que notre binôme continue mais s'inverse et que Benoît devienne maire. C'est de son expérience dont Marseille a besoin aujourd'hui, et plus de la nouveauté que j'incarne."

Si le conseil municipal entérine le choix de Mme Rubirola, qui a souhaité que son premier adjoint lui succède et devienne "l'urgentiste" dont a besoin la ville méditerranéenne, Benoît Payan, seul candidat en lice de la majorité, deviendra à 42 ans le plus jeune maire de l'histoire de Marseille.

"Nous voilà appelés, six mois après votre élection Mme Rubirola, à élire un nouveau maire", rappelle Guy Teissier. "Sans vous, votre Printemps ne sera plus que ce que vos électeurs en espéraient. Cela ressemble à un détournement (...) Après avoir voté par une femme écologiste, les électeurs se retrouvent avec un maire homme. J'y vois comme un déni de démocratie", poursuit-il sous des exclamations.

"Quels sont les candidats ?", demande Guy Teissier. Benoît Payan est le seul candidat désigné. Le groupe LR "Une volonté pour Marseille" ne présente personne et s'oppose au remplacement de Michèle Rubirola, "une mascarade". La présidente du groupe Catherine Pila est interrompue par le Printemps marseillais, qui tape sur les bancs. Les élus LR et RN quittent l'hémicycle : ils décident de ne pas participer au vote.

Nouvelle salve d'applaudissements pour le nouvel édile de Marseille, qui se fait remettre l'écharpe par Michèle Rubirola. Les premiers mots de Benoît Payan, installé dans son fauteuil de maire, vont "aux femmes et aux hommes de Marseille, à celles et ceux qui par la différence ont construit cette ville".

"Je n'ai pas pour habitude de parler de moi", avoue Benoît Payan. "On dit parfois de moi que je suis un professionnel de la politique, je l'assume et je le revendique. J'ai fait le choix à vingt ans de consacrer ma vie à ces combats."

Le nouveau maire de Marseille adresse ensuite quelques mots à celle qui a été élue en juin et qu'il remplace à partir d'aujourd'hui : "Michèle, je sais ton courage, je sais tes convictions. Je sais la femme libre et forte que tu es. Je veux saluer la transparence et l'honnêteté de ton geste."

"Marseille ne sera pas, ne sera plus la ville la plus inégalitaire du pays", promet Benoît Payan, aspirant à une "ville plus démocratique". "Rien ne nous fera dévier de notre volonté", répète-t-il ensuite par deux fois.

Moins de six mois après avoir été élue à la tête d'une union de la gauche baptisée "Printemps marseillais" qui avait mis fin à 25 ans de règne de la droite et de l'ex-maire Jean-Claude Gaudin, cette médecin de profession de 64 ans, préfère céder la place.

"J'ai toujours parlé de collectif et celui ou celle qui le mène doit être celui qui correspond le mieux au moment", a-t-elle insisté en proposant Benoît Payan comme successeur. "Nous formons un binôme et je souhaite que notre binôme continue mais s'inverse et que Benoit devienne maire. C'est de son énergie et son expérience dont Marseille a besoin aujourd'hui", a-t-elle insisté.

"Il y a en médecine les spécialistes du temps long et les urgentistes. Je suis de la première catégorie. Et c'est de la seconde dont nous avons besoin à Marseille", a-t-elle poursuivi soulignant les défis immenses dans une des villes les plus pauvres de France où se conjuguent crise sanitaire, crise sociale et financière.