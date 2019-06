EN DIRECT - "Ma place n'est plus dans la vie politique partisane", affirme Nicolas Sarkozy

BARDELLA





"Lorsque Donald Trump a été élu, on nous annonçait la catastrophe (...) or les résultats économiques sont extrêmement enthousiasmants" et "il a redonné une forme de fierté au peuple américain", a estimé Jordan Bardella, député européen, vice-président du Rassemblement national, invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche.