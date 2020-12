EN DIRECT - Mairie de Marseille : Samia Ghali annonce qu'elle votera pour Benoit Payan

"Le 4 juillet je me suis engagée à agir pour l'honneur des Marseillaises et des Marseillais. Cette parole que j'ai donnée m'amène devant vous aujourd'hui (...) J'ai connu avant l'été des premières difficultés liées à ma santé. J'ai dû subir au mois de septembre une opération chirurgicale. Ces épreuves ne m'empêchent pas de servir les Marseillaises et les Marseillais mais elles limitent mes possibilités", a-t-elle déclaré, précisant donner 150% de son temps pour la ville, quand il faudrait qu'elle en donne 300%.

"Pour moi, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas en politique d'homme et de femme providentiels. Le Printemps marseillais c'est un collectif, c'est lui que notre ville a choisi. (...) Ce n'est plus à moi de mener ce collectif."

"Vous le savez tous, je suis médecin (...) Il y a en médecine les spécialistes du temps long et les urgentistes. Je suis de la première catégorie, et nous avons besoin des seconds", a expliqué Michèle Rubirola.

Michèle Rubirola a indiqué souhaiter inverser son poste avec celui de son premier adjoint Benoît Payan. "Je sais que le duo que nous formons avec Benoît intrigue. (...) Je souhaite que notre binôme continue mais s'inverse et que Benoît devienne maire. C'est de son expérience dont Marseille a besoin aujourd'hui, et plus de la nouveauté que j'incarne."

Moins de six mois après avoir été élue à la tête d'une union de la gauche baptisée "Printemps marseillais" qui avait mis fin à 25 ans de règne de la droite et de l'ex-maire Jean-Claude Gaudin, cette médecin de profession de 64 ans, préfère céder la place.

