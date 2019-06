EN DIRECT - Marine Le Pen lance un appel aux anti-Macron en vue des municipales

MUNICIPALES

Mécontents de voir la désignation de Benjamin Griveaux comme candidat LaRem pour la mairie de Paris quasiment actée, eu égard à la composition de la commission qui doit trancher sur ce cas, cinq candidats à la candidature ont publié dans le JDD une tribune plaidant pour une consultation citoyenne afin de trancher ce problème.





"Entre une désignation précipitée, prise entre les quatre murs d'un mouvement politique, et une primaire qui déchire, il y a la place pour un processus fait de débat serein et de consultation citoyenne", écrivent ainsi Mounir Mahjoubi, Cédric Villani, Anne Le Breton et Hugues Renson.