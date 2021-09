EN DIRECT - Marseille : Macron dans les Calanques pour parler plastiques et biodiversité

LA PRÉSIDENTE DE LA METROPOLE MARTINE VASSAL (LR) "ATTEND DE VOIR VENIR" LES FONDS ANNONCÉS PAR MACRON





"J’attends de voir venir [...] Les paroles, cela m'intéresse, mais les actes encore plus", a réagi ce vendredi sur franceinfo Martine Vassal, présidente Les Républicains du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la métropole Aix-Marseille-Provence après les annonces d’Emmanuel Macron.





"Depuis des années, on a un plan. On sait ce qu'on veut faire. On veut développer les transports, on veut améliorer la vie dans les quartiers. On veut que les habitants puissent mieux respirer, mieux se déplacer et bien sûr, faire du développement économique. On a tous les arguments et on a tous les atouts pour le faire", a-t-elle ajouté.