EN DIRECT - Éducation, santé, sécurité... Emmanuel Macron détaille les mesures du plan "Marseille en grand"

MACRON DANS UNE CLASSE DE CM2

Le chef de l'État est entré dans une salle de classe de CM2 de l'école Bouge. "On est plus fort que l'année dernière, parce qu'on a les vaccins", explique-t-il aux élèves. "Soit on arrivera dans les mois qui viennent à se débarrasser du virus, soit il reviendra, un peu comme la grippe. Mais cela devrait aller progressivement de mieux en mieux."

"On suit ce que disent les spécialistes, et pour l'instant ce sont les plus de 12 ans", explique Emmanuel Macron à une élève qui lui demandait pourquoi le vaccin n'était pas proposé aux plus jeunes.