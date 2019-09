EN DIRECT - Municipales à Paris : sur le logement, Villani cale, Brossat l'épingle

LE GENDRE SOUTIENT GRIVEAUX, MAIS ...





"Tous les deux se rassembleront", assure Gilles Le Gendre. A notre micro, il a répété à de multiples reprises que le candidat investi par LaREM a tout son soutien. Et qu'en tant que chef de la majorité à l'Assemblée nationale, il fera "tout pour que Benjamin Griveaux arrive en tête".





Mais si Cédric Villani, dont la côte de popularité dépasse de cinq points celle de Benjamin Griveaux, venait à aller "jusqu'au bout", comme il ne cesse de dire? Et s'il commence à devenir le seul candidat capable de succéder à Anne Hidalgo? Alors, Gilles Le Gendre n’écarte pas tout à fait la possibilité que le mathématicien devienne le représentant d’En Marche d'ici mars 2020. "Ce sont des êtres raisonnables et rationnels", argue-t-il pour expliquer la confiance qu’il accorde à l'un et à l'autre. Pour lui, ce qui prime, c’est de battre Anne Hidalgo, qui que soit le candidat. "Et si cette division démontre qu’elle fait augmenter de façon spectaculaire les chances de la maire d’être réélue, je fais confiance à l’un et à l’autre pour qu’ils ne nous entraînent pas vers cette défaite".