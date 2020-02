EN DIRECT - Municipales : un Français sur deux ne sait pas pour qui il va voter

TOULOUSE

Dans la Ville rose, l'alliance de la droite et du centre-droit bat son plein. Soutenu par LaRem, l'UDI, LR et le Modem, le maire sortant Jean-Luc Moudenc est donné en tête au premier tour avec 41% des intentions de vote. La gauche, divisée entre écologistes, socialistes et Génération.s, menée par l'ancien maire Pierre Cohen, ramasse les miettes : 25% pour l'écologistes Antoine Maurice, 14% pour la socialiste Nadia Pellefigue et 7,5% pour Pierre Cohen. Ces trois listes fusionnées au second tour ne réunirait qu'entre 43 et 46%, en fonction de la tête de liste choisie, d'après cette étude Ifop/Fiducial pour La Dépêche du Midi. Tradition toulousaine, le RN n'est pas en mesure de se maintenir au second tour.