EN DIRECT - Municipales : 25% des Français veulent en faire un vote sanction contre Emmanuel Macron

34.970 communes et autant de maires, plus de 500.000 conseillers municipaux. C'est un gigantesque scrutin qui s'annonce, le 15 mars 2020, avec les élections municipales. Le parfum du renouveau devrait, lui aussi, souffler. De fait, l'arrivée tambour battant de La République en marche, en mai 2017, dans le paysage politique, a renversé l'échiquier politique et ses pièces maîtresses qu'étaient jusqu'alors Les Républicains et le Parti socialiste, tandis que la mouvance écologiste soulevait, à l'occasion des européennes, les promesses d'une deuxième lame de fond.

Après un dernier scrutin encore difficile pour LR et le PS, l'heure de la revanche est-elle arrivée ? Pour cette élection particulière, les partis traditionnels (105.000 sièges pour la droite parlementaire, 72.000 pour la gauche parlementaire), tirent encore leurs forces des nombreuses mairies remportées en 2014 et même avant. LaREM doit de son côté surmonter deux obstacles : son manque d'ancrage local et un possible vote sanction, après trois années de pratique du pouvoir macroniste. De quoi le faire s'engager dans une stratégie de soutien à de nombreux maires ou candidats issus d'autres partis et à d'ores et déjà s'inscrire dans une stratégie de front républicain, afin de contenir une poussée de l'extrême droite.