EN DIRECT - Municipales à Bordeaux : suivez le débat entre quatre des principaux candidats sur LCI

"Le problème est que nous avons aujourd’hui deux voiries nationales et internationales qui circulent dans Lyon : le tunnel de Fourvière et la Rocade Est. Je propose de les écarter en dehors de la ville."

Sur la question de son âge et du renouvellement de la classe politique, Gérard Collomb répond. "Regardez aux Etats-Unis, celui qui portera peut-être les couleurs des démocrates a 78 ans. Il me reste encore un peu de marge."

Concernant la lutte contre le communautarisme à Lyon, le candidat RN raille la position des candidats Collomb et Kimelfeld qu'il accuse d'avoir "financé d’énormes projets communautaristes islamistes", "en utilisant les impôts pour les financer" et "en partenariat avec des royaumes islamistes."

Andréa Kotarac s’oppose à l’idée d’une police métropolitaine et préfère renforcer les dispositifs communaux. "On va instaurer un fond de 50 millions d’euros pour permettre aux communes d’équiper, d’armer physiquement, moralement et matériellement leurs hommes pour garantir la sécurité au plus proche des citoyens."

Particularité lors de ces élections, les Lyonnais voteront à la fois pour leur conseil municipal et pour le conseil de la Métropole. Cette situation est issue de la loi de Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation qui a créé une nouvelle collectivité territoriale à statut particulier : la Métropole de Lyon.

Le maire écologiste de Grenoble Éric Piolle, candidat à sa réélection, a regretté mardi que la campagne des municipales s'apparente davantage dans la plupart des villes à une "primaire de l'écologie politique" et non à une confrontation de projets de société. "Cette campagne est atypique partout en France parce que dans chaque ville, c'est une sorte de primaire de l'écologie", a estimé l'élu EELV en présentant sa liste à la presse, se réjouissant toutefois que "cette voiture-balai du monde politique commence à comprendre les enjeux de l'écologie".

Une liste constituée exclusivement d'avocats a été déposée mardi en vue des élections municipales à Dijon, pour "éveiller les consciences" contre la réforme des retraites, selon la tête de liste, Jean-Baptiste Gavignet. "On veut interpeller les gens, faire en sorte que les citoyens puissent s'exprimer car tous les citoyens sont concernés", a déclaré Me Gavignet en sortant de la préfecture de Côte d'Or où il venait de déposer la liste de 59 noms, tous avocats.

Edouard Philippe ne devrait pas se faire de nouveaux amis dans les rangs syndicaux avec cette phrase, prononcée lors d'un meeting en soutien au candidat LaRem, à Metz : "Dans une démocratie, on ne compte pas les décibels on ne compte pas les manifestants. On peut, mais ce qui compte vraiment pour choisir les représentants, ce sont les suffrages".

"Dès 2017 et la campagne des législatives, Marie-Caroline Le Pen s'est attachée à Calais. Elle s'y est installée et y vit désormais à plein temps", a commenté le candidat RN auprès de l'AFP.

"J'ai déposé plainte ce matin au commissariat de police" pour dénoncer ce "harcèlement" et cette "incitation à la haine", a-t-elle déclaré à l'AFP. Elle a envoyé un communiqué à chacun des candidats lillois pour leur demander de "condamner sans réserve ces actions" menées par des individus qui ont proféré "cris, insultes et menaces".

La maire sortante LR Maryse Joissains-Masini, en délicatesse avec la justice pendant de longs mois, a assuré qu'elle était "définitivement candidate" à sa réélection. Elle venait d'obtenir la cassation de sa peine d'un an d'inéligibilité et de six mois de prison avec sursis". Maire d'Aix-en-Provence depuis 19 ans, elle avait été condamnée en mai par la cour d'appel de Montpellier pour détournement et prise illégale d'intérêts.

Ce sont désormais 592 têtes de liste étiquetées majorité présidentielle qui ont été investies par le mouvement des marcheurs. Ce qui correspond à la moitié des communes de plus de 9000 habitants. Consciente que le scrutin ne risquait pas de lui être favorable, la République en marche a fait le choix de multiplier les alliances, quitte à soutenir des maires sortants PS, LR ou autres pour "consolider la majorité présidentielle" et faire porter à 10.000 "le nombre d'élus locaux LaRem", selon son délégué général Stanislas Guérini.

Nouveau sondage favorable pour l'ex-candidat anticapitaliste à la présidentielle. Donné à 11% dans une précédente enquête, le porte-parole du NPA, soutenu par la France insoumise, a toutes les chances de se maintenir au second tour, si l'on en croit les sondages qui se succèdent à Bordeaux. Selon une étude BVA pour Europe 1 publiée ce 20 février, le candidat, récemment licencié de l'usine Ford de Blanquefort, est donné en 3e position derrière le maire sortant soutenu par LR Nicolas Florian (40%) et l'écologiste Pierre Humric (30%).

Vraisemblablement, non. Parmi ses colistiers, on trouve des opposants à la réforme des retraites : une avocate, un ancien du Parti socialiste, qui n'ont pas caché leur désaccord. Un militant interrogé par nos soins indique son désaccord avec la transformation de notre système de retraites, mais cela sera insuffisant pour qu'il n'accorde pas son vote à l'ancien maire.

C'était jour de présentation de listes pour Edouard Philippe, ce jour au Havre. Devant plus de 500 personnes, il a dressé une liste "à l'image de la ville et de sa diversité". "Imperturbable", selon notre correspondante sur place, qui fait état d'un Premier ministre, élu confortablement en 2014, prudent. Plutôt apprécié au Havre, son passage à Matignon pourrait-il le fragiliser ? Ancien bastion communiste, Le Havre pourrait-il lui tenir rigueur de sa défense de la réforme des retraites ?

La présence d'Edouard Philippe a fait tousser, en plateau, d'ailleurs. "Je croyais qu'il s'était engagé à faire campagne uniquement le week-end ?" s'étonne l'écologiste Sandra Regol. "Que je sache, nous sommes jeudi. C'est le Premier ministre de la France. Ce n'est pas un Premier ministre entre parenthèse. Je ne comprends pas comment on peut mépriser l'engagement qu'on a pris face aux Françaises et aux Français".

"Le Rassemblement national vit sur les peurs, or les peurs font faire beaucoup de bêtises", ajoute-t-il à l'approche des municipales, qui pourraient voir un certain nombre d'agriculteurs voter pour l'extrême droite.

Elle tacle aussi le manque de cohérence de l’équipe sortante, citant entre autres les voies sur berge : "C’est une très bonne idée, mais on a rien aménagé. On a mis des plots et on a fermé à la voiture, mais est-ce qu’on a réintroduit des éléments de nature ? Surtout, c’est une décision parisiano-parisienne. On ne s’est pas occupé des villes avoisinantes qui ont subi les répercussions de la circulation", dénonce-t-elle.

Dominique Bertinotti, ancienne maire PS du IVe arrondissement de Paris (2001-2012), et ex-ministre déléguée à la Famille (2012-2014), a rallié les écolos pour les municipales. Dans une interview accordée à Libération, publiée ce vendredi, elle n’épargne pas Anne Hidalgo : "Planter des arbres et faire des pistes cyclables, c’est bien sur le très court terme, mais ça ne changera rien au dérèglement [climatique, NDLR]".

Interrogé par LCI, un poids lourd de La République en Marche s’agace d’entendre dire que les municipales pourraient être un désastre pour la majorité. Les municipales, c’est 70% de maires réélus et 30% de nouvelles têtes, rappelle-t-il, avant de souligner que LREM fera donc forcément une belle performance puisque le parti part de zéro. Et ce cadre d’ajouter qu’il n’a de toute façon jamais vu le parti au pouvoir gagner les municipales.

Avec un maigre score pour un maire sortant (19%), Pujol devance la candidate EELV Agnès Langevine et vice-présidente du Conseil régional (15%), le député En Marche Romain Grau (13%) et Caroline Forgues, une ingénieure à la tête d'une liste citoyenne soutenue par la France insoumise, le PCF et le NPA (10%).

"Il faut bien se garder de vouloir laver plus blanc que blanc, il y a toujours quelqu'un de plus exemplaire que vous. Votre morale, la mienne, celle de Benjamin Griveaux ne sont pas les mêmes", analyse la secrétaire d'Etat.

Sur le débat public et la réforme des retraites : "on aurait tout intérêt à faire baisser la tension et monter les idées (...) On est face à une stratégie d'obstruction de l'extrême gauche à l'Assemblée nationale (...) Ils se moquent des institutions en agissant de la sorte"

A propos des discours de haine sur Internet et du dépôt de plainte : "Je le fais pour l'exemple. Pas systématiquement, mais je le fais". "Des modules de formations sont en place pour la police et la gendarmerie. Notre responsabilité c'est d'outiller toute la chaîne pénale".

A propos du timing et la conception de cette réforme : "Je ne considère pas que notre système soit formidable dans la durée. On a 42% d'écart entre les femmes et les hommes (...) Nous avons entendu les inquiétudes des associations et revu notre copie. On peut décider que l'Assemblée Nationale sera mobilisée sur les retraites jusqu'en septembre mais d'autres lois sont au calendrier parlementaire"

A propos du flashmob effectué notamment par Clémentine Autain et Ester Benbassa, ensuite insultée par Meyer Habib : "Je trouve honteux qu'on lynche métaphoriquement le président c'est indigne et c'est également indigne d'insulter des députées"

A propos des municipales à Paris et des alliances : "On ne se place pas dans cette perspective. On est sur des projets (communs) de bon sens (...) S'il n'y avait pas de candidature LREM, j'aurais été bien en peine de choisir entre Rachida Dati et Anne Hidalgo".

34.970 communes et autant de maires, plus de 500.000 conseillers municipaux. C'est un gigantesque scrutin qui s'annonce, le 15 mars 2020, avec les élections municipales. Le parfum du renouveau devrait, lui aussi, souffler. De fait, l'arrivée tambour battant de La République en marche, en mai 2017, dans le paysage politique, a renversé l'échiquier politique et ses pièces maîtresses qu'étaient jusqu'alors Les Républicains et le Parti socialiste, tandis que la mouvance écologiste soulevait, à l'occasion des européennes, les promesses d'une deuxième lame de fond.

Après un dernier scrutin encore difficile pour LR et le PS, l'heure de la revanche est-elle arrivée ? Pour cette élection particulière, les partis traditionnels (105.000 sièges pour la droite parlementaire, 72.000 pour la gauche parlementaire), tirent encore leurs forces des nombreuses mairies remportées en 2014 et même avant. LaREM doit de son côté surmonter deux obstacles : son manque d'ancrage local et un possible vote sanction, après trois années de pratique du pouvoir macroniste. De quoi le faire s'engager dans une stratégie de soutien à de nombreux maires ou candidats issus d'autres partis et à d'ores et déjà s'inscrire dans une stratégie de front républicain, afin de contenir une poussée de l'extrême droite.