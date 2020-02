EN DIRECT - Municipales à Paris : c'est Agnès Buzyn qui a "clairement refusé" une alliance, assure Cédric Villani

ENTOURAGE VILLANI





Commentant le sondage de LCI, plus favorable à leur champion que celui du Figaro, l'entourage de Cédric Villani n'a pu s'empêcher de remarquer qu'il n'y avait "pas d'effet Buzyn" dans les deux enquêtes, qui pointent la successeuse de Benjamin Griveaux à 17%, là où ce dernier pointait à 15 ou 16% dans les précédentes études.





Quant au score de Cédric Villani, ils estiment qu'il "consolide son socle". "Seul à ne pas être soutenu par un appareil politique, c'est le candidat le plus populaire et celui qui apporte des idées neuves dans cette campagne". Et d'en conclure, tout en décourageant un vote envers Rachida Dati, qui "conserve très peu de réserves de voix au second tour pour battre Anne Hidalgo" : "Il faut porter Villani au plus haut le soir du 1er tour pour lui permettre d'imposer ses idées et de réussir un large rassemblement des écologistes aux progressistes".