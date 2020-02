EN DIRECT - Municipales à Paris : Dati accuse Hidalgo de vouloir faire du 100% vélo, "ça ne marche jamais"

BELLIARD

Il est l'outsider dont on parle moins, tant la lutte fratricide entre Benjamin Griveaux et Cédric Villani phagocyte les débats. Et pourtant : son flirt avec la barre des 15% dans les sondages fait de l'écologiste David Belliard un concurrent incontournable à la mairie de Paris. Au point que ce dernier n'hésite pas à revendiquer pour sa liste le qualificatif de "seul vote utile" dans ce scrutin et de se prédire "en tête au premier tour" le 15 mars.





Membre de la majorité municipale sortante, il a refusé, comme son prédécesseur en 2014, de faire liste commune avec Anne Hidalgo. Et n'hésite pas à égratigner cette dernière, critiquant ses "demi-mesures" et le fait que Paris "chasse les plus modestes, les familles" et se "transforme en supermarché à ciel ouvert pour les plus fortunés", lui qui met volontiers en avant son parcours de "fils de prolétaires".





Celui à qui l'on prête des intentions d'alliance avec Cédric Villani dans une "coalition climat" n'est pourtant pas tendre avec le marcheur dissident, moquant par exemple sa proposition de déplacer les trains Thalys et Eurostar à Saint-Denis : ainsi préfère-t-il "améliorer les transports en commun plutôt que de déplacer la gare de l'Est ou du Nord". Et n'hésite pas à se réclamer de la "coalition climat", concept volontiers mis en avant par... Cédric Villani.