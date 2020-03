EN DIRECT - Municipales à Paris : Dati en tête, devant Hidalgo et Buzyn, selon un sondage du JDD

DATI PASSE EN TÊTE

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour le JDD et Sud-Radio, la candidate LR Rachida Dati poursuit sa dynamique et fait désormais la course en tête dans les intentions de vote au premier tour.

Rachida Dati serait ainsi créditée de 25% des voix (+3), devant Anne Hidalgo (24%, stable) et Agnès Buzyn (20%, +1). On trouverait en quatrième position l'écologiste David Belliard (11%), et Cédric Villani à 8%, ces deux candidats décrochant d'un point.

Suivent Danielle Simonnet (LFI, 5%) et Serge Federbush (soutenu par le RN, 3,5%).