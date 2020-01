EN DIRECT - Municipales à Paris : rencontre Villani-Macron cet après-midi

GANTZER

Invité de LCI, Gaspard Gantzer, candidat pour "Parisiens, Parisiennes" à la mairie de Paris, est crédité de 1% dans les sondages, lance un appel au rassemblement : "Je ferme le peloton ! Mais je suis un outsider, on ne peut pas me reprocher de vouloir écraser les autres. Donc j'appelle au rassemblement, peut-être pas au premier tour parce qu'on veut porter nos couleurs, mais parce qu'il existe, entre Rachida Dati et Anne Hidalgo, un espace à prendre."





"60% des gens, semble-t-il, souhaitent le départ d'Anne Hidalgo, donc j'ai lancé un appel à Benjamin Griveaux, David Belliard et Cédric Villani. J'ai mes réserves sur chacun, je connais leurs défaits et leurs qualités, mais au bout d'un moment, il faut créer une alternative. C'est sûr que quand j'observe Griveaux et Villani, ils vont se tirer très très bas."





"Tout ça n'est pas à la hauteur de l'élection et de l'enjeu. Aujourd'hui, il devient impossible de se loger à Paris : les rues sont sales, de moins en moins sûres, la jeunesse ne se projette plus dans cette ville parce qu'elle ne sait pas si elle pourra s'y loger.... Donc moi je dis : halte au feu !"