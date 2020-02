EN DIRECT - Municipales à Paris : Serge Federbusch (RN) veut creuser un tunnel d'est en ouest pour "désengorger" la capitale

BUZYN/HIDALGO





Agnès Buzyn et Anne Hidalgo se sont écharpées hier à cause du coronavirus. L'ancienne ministre de la Santé, candidate LaREM à la mairie de Paris, a affirmé sur Europe 1 que lorsqu'elle était au gouvernement son ministère n'avait "pas eu de contact avec la mairie de Paris" pour anticiper une éventuelle épidémie. Agnès Buzyn a estimé que les agents de la ville de Paris n'étaient pas formés aux précautions à prendre face à "quelqu'un d'éventuellement contaminé".

"Agnès Buzyn ment", a commenté Emmanuel Grégoire. Pour lui, les déclarations de l'ancienne ministre sont "irresponsables" et constituent une "grave faute politique". Les élus ont fourni à la presse des copies de lettres échangées entre Anne Hidalgo, la maire de Paris, et Agnès Buzyn, lorsqu'elle était ministre de la Santé, le 31 janvier et le 12 février, à propos de la prévention de l'épidémie. Ils ont aussi produit un courrier adressé par leurs soins aux maires d'arrondissement de Paris détaillant les mesures à mettre en place (gestes barrière, numéro d'urgence, dispositifs dans les écoles, etc).