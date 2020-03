EN DIRECT - Municipales à Paris : Dati donnée en tête au premier tour mais en difficulté au second

ANNE HIDALGO

Nouveau tacle, plus direct, cette fois, sur la sortie d'Agnès Buzyn. "Il faut être sérieux et responsable, et honnête. Chacun doit être à sa place et ne pas se substituer. J'ai entendu des propos de Madame Buzyn qui disaient autre chose, que si elle était maire, elle saurait quoi faire. On en est très heureux. Peut-être est-elle mal à l'aise parce qu'elle n'est pas dans une position qui lui permettrait de gérer cette crise. [...] Ce serait très dangereux qu'un maire prenne des décisions toute seule. Ce qui est précieux, quand on a vécu les attentats, c'est l'unité de commandement, le respect du rôle de chacun."