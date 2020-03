EN DIRECT - Municipales : le ministère de l'Intérieur monte au créneau contre protéger le scrutin du coronavirus

CORPS ELECTORAL

47,7 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales et pourront donc participer aux élections municipales, a annoncé l'INSEE dans une publication de ce mercredi. Un nombre en progression de 544.000 personnes, entre avril 2019, échéance pour s'inscrire en vue des européennes, et le 7 février. Ce chiffre signifie que 94% des Français en âge de voter en métropole et dans les DOM.





Une progression qui doit beaucoup à l'inscription d'office, puisqu'ainsi, 99% des moins de 30 ans sont inscrits. Mais aussi à une progression de la démographie, puisque 657.000 personnes nées entre fin 2001 et début 2002 sont désormais aptes à voter et que, sur l'année qui vient de s'écouler, 409.000 personnes sont mortes et ont donc été radiées.