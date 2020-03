EN DIRECT - Municipales : moins d'une femme sur quatre tête de liste

PARITÉ

Seules 23% des têtes de liste aux municipales sont des femmes, a annoncé le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Sur les plus de 20.000 listes en lice, seules 4800 sont menées par des candidates. Aucun parti ne respecte la parité. Ainsi, EELV (39%), la France insoumise (37%), le PCF (31%) ou LaRem (29%) et le PS (26%) sont au-dessus de la moyenne. LR et le RN (22%), l'UDI (21%) sont dessous. Le Modem est, lui, totalement dans les choux, avec 6% de têtes de liste féminines.