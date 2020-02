EN DIRECT - Municipales : Philippe Poutou a toujours le vent en poupe à Bordeaux

SONDAGE





Sept Français sur dix sont satisfaits de l'action de leur maire et de son équipe et un quart souhaitent sanctionner Emmanuel Macron et le gouvernement lors des élections municipales.





Si 71% se disent satisfaits de leur maire et de son conseil, soit 13 points de plus qu'en 2014, contre 29% d'un avis contraire, pour 36% des Français interrogés les municipales de mars seront l'occasion de changer d'équipe. Ils sont 35% à penser que le scrutin sera au contraire l'occasion de confirmer l'équipe municipale et 29% ne se prononcent pas, selon cette enquête pour Europe 1 et Orange. Un quart (26%) souhaitent sanctionner Emmanuel Macron et son gouvernement et seulement 9% les soutenir, mais 65% n'envisagent pas de voter en fonction du gouvernement.