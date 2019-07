EN DIRECT - Négociations au sommet de l'UE : accord en vue pour les postes-clé de l'UE

LIBRE-ECHANGE

Une des charges les plus virulentes contre l'accord vient probablement de Nicolas Hulot. Interviewé par Le Monde, l'ancien ministre de l'Environnement y tacle allègrement Emmanuel Macron, qui avait jugé l'accord allait "dans la bonne direction", se satisfaisant que "toutes les demandes" de la France avait "été intégralement prises en compte". "Je ne vois pas comment on peut signer un accord avec un pays qui bafoue, à ce point, ces objectifs. Cela prouve qu’on n’a pas pris la mesure des choses et qu’on est loin d’être dans la cohérence", a jugé l'ex-animateur, qui a surtout dans le viseur Jair Bolsonaro et sa politique écophobe.