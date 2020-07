EN DIRECT - Nicolas Sarkozy invité exceptionnel du 20H de TF1 ce lundi pour son nouveau livre "Le Temps des tempêtes"

REMANIEMENT





Onze nouveaux secrétaires d'Etat ont été nommés, dimanche 26 juillet, a communiqué l'Elysée.





Parmi les têtes connues, on retrouve Sophie Cluzel, chargée des Personnes handicapées auprès du Premier ministre. Jean-Baptiste Lemoyne, qui conserve son portefeuille auprès de Jean-Yves Le Drian, au Quai d'Orsay, en charge du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie et Cédric O, secrétaire d'Etat auprès de Bruno Le Maire et de Jacqueline Gourault, en charge de la Transition numérique. Laurent Pietraszewski, qui s'est fait connaitre pour avoir mené en partie la réforme des retraites, reste à son poste, auprès d'Elisabeth Borne. Et enfin, Adrien Taquet conserve son portefeuille en charge de l'Enfance et des Familles, auprès d'Olivier Véran.





Parmi les nouveaux venus également connus, l'ex-porte-parole de La République en marche à l'Assemblée Olivia Grégoire, rejoint elle aussi Bercy, en charge de l'Economie sociale, solidaire et responsable.





Eux sont moins connus et arrivent sur le devant de la scène : Clément Beaune, chargé des Affaires européennes ; Bérangère Abba rejoint le ministère de la Transition écologique, en charge de la Biodiversité. Nathalie Elimas, pour l'Education prioritaire, et Sarah El Hairy, chargée de la Jeunesse et de l'Engagement, viennent renforcer l'équipe de Jean-Michel Blanquer à l'Education nationale. Enfin, le député venu des Radicaux de gauche Joël Giraud est nommé auprès de Jacqueline Gourault, en charge de la Ruralité.