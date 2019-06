EN DIRECT - Nicolas Sarkozy n'épargne personne dans son nouveau livre, "Passions"

NICOLAS SARKOZY





Voilà un ouvrage qui promet de faire couler beaucoup d'encre. Nicolas Sarkozy publie aujourd’hui son nouveau livre, intitulé Passions. Il répond aussi à une interview dans Le Point publié ce jeudi. L’occasion de revenir sur ses trente ans de vie politique en alternant coups de cœur et coups de griffes. Parmi ses cibles, Ségolène Royal ("Elle est capable d’affirmer quelque chose dont elle ne croit pas un mot", François Fillon ("Je le trouvais sérieux, compétent, solide et le pensais capable de fidélité. Je croyais le connaître... La suite montra mon erreur"). Il montre davantage de mansuétude à l'égard d'Emmanuel Macron et Edouard Philippe ("Il démontre une force et une calme que je ne lui supposais pas. Il est un Premier ministre loyal et compétent").