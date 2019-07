EN DIRECT - Pas de démission pour Rugy mais une "inspection" sur les travaux, annonce Matignon

APPEL





Après la députée Delphine Batho, c'est au tour du porte-parole d'Europe Écologie Les Verts (EELV) Julien Bayou d'appeler à la démission de François de Rugy.





"J'ai trouvé ses explications (...) particulièrement scandaleuses", a jugé Julien Bayou sur Radio Classique, soulignant les témoignages à Mediapart de l'épouse de François de Rugy et de l'éditorialiste Jean-Michel Apathie reconnaissant que ces dîners "n'étaient pas professionnels". "Il a invité ses amis et il prétend le contraire" et "il est pris en flagrant délit de mensonge", a dénoncé Julien Bayou.