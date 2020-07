EN DIRECT - "Je ne fais de guerre à personne", répond le nouveau Garde des sceaux Eric Dupond-Moretti aux magistrats

DISCOURS DE GERALD DARMANIN A SON ARRIVÉE A BEAUVAU





Gérald Darmanin, fait son discours, à son arrivée au Ministère de l'Intérieur : "en ce jour, je mesure l'honneur qui m'est fait et la grande responsabilité qu'ils me confie. Vous avez tenu bon, le hasard ne vous a pas épargné (...) Vous avez su tenir la barre avec les difficultés du moment, vous avez connu des attentats, terribles et vous avez été là. Je sais cher Christophe, que la critique et facile et que l'art est difficile. Tu es un exemple et je serais heureux de bénéficier de tes conseils, tu seras toujours ici chez toi, Laurent, sincèrement. Chère Marlène, je suis heureux de te retrouver, nous avons beaucoup de travail. Je sais que ce ministère a la chance d'avoir une femme de combat, travailleuse, j'en suis très heureux. Ce ministère est celui de la protection des Français (...) par ses policiers, ses gendarmes, ses pompiers, les agents de la sécurité civile, les préfets et les agents des préfectures, je sais que chaque jour, ils protègent nos concitoyens'.





"Je veux dire aux forces de l'ordre que je connais les risques qu'ils prennent, les difficultés face aux attaques de l'autorité qui gangrènent la république. Qu'ils soient assurés de mon soutien total. Qu'ils ne doutent jamais que je serai le premier d'entre eux. Les Français attendent de nous que nous soyons un refuge et un exemple et pour paraphraser Clémenceau (...) La république est un bloc et la laïcité, est un ciment indispensable (...) En république, jamais la foi, ne doit être au dessus de la loi, nous devons être intraitables et combattre de toutes nos forces, l'islamisme politique qui attaque la République, je vous remercie", conclut le nouveau locataire de Beauvau.