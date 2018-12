BENALLA





Alexandre Benalla a affirmé vendredi entretenir des "relations" et des "échanges réguliers" avec "certains membres de la présidence", dans une lettre adressée au cabinet d'Emmanuel Macron, assurant toutefois que ses activités actuelles n'ont "aucun lien" avec l'Elysée.





Il répondait ainsi à Patrick Strzoda, directeur de ce cabinet, qui l'avait sommé de s'expliquer sur "d'éventuelles missions personnelles et privées" menées "comme consultant" alors qu'il était "en fonction à l'Élysée".





Dans ce courrier dont l'AFP a obtenu copie, M. Benalla mentionne des "échanges réguliers" avec certaines personnes à l'Elysée au détour d'un reproche fait à M. Strzoda: "Au regard des relations que j'entretiens avec certains membre de la présidence, et des échanges réguliers que j'ai avec eux, il eût été plus cohérent de me transmettre directement ces interrogations auxquelles je n'aurais pas manqué de répondre, sans qu'il soit nécessaire de les porter sur la place publique".