EN DIRECT - Philippe avertit l'opposition : si la discussion s'éternise, il prendra "ses responsabilités" et utiliser le 49-3

Le projet de loi de réforme des retraites sera-t-il voté avant l'été, comme le souhaite la majorité ? Alors qu'il a fallu huit jours à l'Assemblée pour voter... le 1er article (sur 65) du texte, opposition et majorité, juchées sur leurs convictions, ne dévient pas d'un pouce. Les uns accusent les autres d'obstruction, avec leurs dizaines de milliers d'amendements et de sous-amendements, tandis que l'opposition justifie l'utilisation de cet instrument parlementaire pour révéler les imprécisions du texte. Ce dernier doit en effet être complété par plusieurs ordonnances. Un blocage qui amène les ténors de la majorité et le gouvernement à évoquer chaque jour un peu plus librement l'hypothèse d'utiliser le 49-3.

Dans le même temps, les discussions à la conférence de financement patinent, comme on pouvait le craindre. Alors que la CGT et FO se posent de plus en plus la question de leurs présences, les relations se tendent entre la CFDT et le Medef sur la question de la définition de la pénibilité.