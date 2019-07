EN DIRECT - François de Rugy dans la tourmente : le ministre face à de nouvelles révélations embarrassantes

MATIGNON





On en sait un peu plus sur le déroulement de l'entretien de François de Rugy et Edouard Philippe. Selon nos informations, la rencontre a eu lieu en deux temps. D’abord à 16h30 puis après le rendez-vous du Premier Ministre où ils se sont revus un quart d’heure. François de Rugy a écourté son déplacement en accord avec le Premier Ministre mais n'a pas été convoqué.





Les deux hommes ont évoqué la transparence dans cette affaire et François de Rugy a fait preuve de bonne foi, selon l'entourage du Premier Ministre. "On va vérifier si les travaux sont conformes, s’il n’y a pas d’excès", a indiqué celui-ci.





A aucun moment, la question d'une démission n'a été posée, affirme les entourages respectifs des deux hommes.