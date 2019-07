EN DIRECT - François de Rugy : Emmanuel Macron demande à Edouard Philippe "d'apporter toute la clarté"

FRANCOIS DE RUGY S'EXPLIQUE





Au bord des larmes, François de Rugy reconnaît avoir songé "à tout abandonner". "Quand on est attaqué matin, midi et soir, que tous les jours sortent des nouvelles choses qui sont fausses, et bien évidemment, on peut avoir envie de rester chez soi. On peut avoir envie de lâcher prise. Mais je ne le ferai pas, car je suis très en colère quand je lis un article qui prétend que j'occupe un logement social."