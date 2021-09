REVIVEZ - Interview d’Eric Zemmour sur LCI : retrouvez nos vérifications

❌ LES VÉRIFICATEURS - NON, IL N'Y A PAS 2 MILLIONS D'ÉTRANGERS EN PLUS EN CINQ ANS





Éric Zemmour a encore une fois répété qu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron, "il y aura deux millions d'étrangers en plus". Mais c'est un calcul trompeur.





Le polémiste a en effet additionné le nombre de titres de séjour, accordés pour des raisons économiques, familiales, ou pour les études, les demandeurs d'asile et le nombre de mineurs isolés. Si l'on utilise cette méthode, cela donne 390.000 entrées en 2017, 417.000 en 2018, 448.000 entrées pour 2019 et 350.000 en 2020, année particulière en raison du Covid-19. Soit environ 400.000 par an. Si l'on projette ensuite cette moyenne sur 2021 et 2022, en retirant l'année 2017 durant laquelle Emmanuel Macron n'a été président que six mois, on obtient bien le chiffre final de 2.082.000 étrangers supplémentaires en cinq ans.





Seulement, et comme nous l'expliquions ici cette addition sommaire a plusieurs limites, qui la rendent complètement erronée. D'une part, elle additionne le nombre de titres de séjour délivrés et le nombre de demandes d'asile enregistrées revient à comptabiliser deux fois certaines personnes. Ainsi, un individu qui effectue une demande d'asile figure à ce moment-là dans les statistiques de l'Ofpra, mais une fois la demande acceptée – et donc transformée en titre de séjour – la personne apparait également dans les statistiques du ministère de l'Intérieur. Ainsi, sur les 277.406 titres de séjour attribués en 2019, 36.512 l'ont été suite à des demandes d'asile, soit plus d'un sur six.





En plus d'intégrer certaines personnes deux fois, Éric Zemmour oublie d'en retirer un certain nombre. Il s'agit des sorties de territoire. Prenons l'exemple des étudiants. Ils représentent 90.000 personnes sur 2019, soit près d'un tiers des titres de séjour délivrés. Sauf qu'une partie d'entre eux repartent au bout d'un an, environ la moitié selon le ministère de l'Intérieur. Idem pour l'immigration liée au travail.





Si les chiffres utilisés par le polémiste sont authentiques, l'idée selon laquelle ils représenteraient une immigration définitive est fausse. Oui, le solde migratoire est bel et bien positif en France, mais pas dans les proportions données par le polémiste. Les derniers chiffres sur le sujet, détaillés par l'Insee, faisaient état pour 2017 de 63.000 départs, pour un total de 261.000 entrées.