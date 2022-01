EN DIRECT - Emmanuel Macron veut inscrire l'IVG dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

AFRIQUE





Estimant que "c'est en Afrique que se joue une partie de notre avenir", Emmanuel Macron a fait savoir sa volonté de "refonder le partenariat avec l'Afrique". Un sommet sera organisé sur le sujet en février. "Nous devons franchir dans les mois à venir une nouvelle étape, réinventer une nouvelle alliance avec le continent", affirme-t-il, indiquant que cela doit passer par un "new deal économique et financier" et avec "un agenda en matière d'éducation, de santé et de climat".





Emmanuel Macron annonce par ailleurs que "700 millions de doses" de vaccins anti-Covid seront distribuées à l'Afrique "d'ici juin 2022".