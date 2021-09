EN DIRECT - Présidentielle 2022 : Zemmour est "une grenade dégoupillée" pour "faire exploser la droite"

LR : "IL Y AURA UNE PRIMAIRE", ASSURE JEAN LEONETTI





Le maire LR d'Antibes Jean Leonetti, chargé de réfléchir au départage des candidats de droite à la présidentielle, assure qu'"il y aura une primaire" et met en garde Xavier Bertrand contre toute "candidature dissidente", dans une interview au Figaro publiée mardi. "Il y aura une primaire, qu’elle soit ouverte aux militants et sympathisants ou limitée aux seuls militants", affirme-t-il, et si Xavier Bertrand la "refuse, il apparaîtra comme une candidature dissidente".





"Dans l’intérêt de tous, il est important de continuer le dialogue avec Xavier Bertrand pour le convaincre de participer à la procédure commune", ajoute-t-il, assurant que "nous sommes toujours prêts à discuter avec lui des modalités". Selon M. Leonetti, une primaire "totalement ouverte", telle qu'elle figure dans les statuts de LR, "ne peut plus avoir lieu". Mais inversement "personne n’imagine qu’un bureau politique restreint puisse désigner tout seul un candidat".





Jean Leonetti plaide donc "pour une primaire semi-ouverte aux militants et aux sympathisants", qui offre une assise plus forte et "crée une dynamique de campagne autour du candidat". Alors que la direction de LR est hostile l'idée d'une primaire, il prend soin de préciser que "les militants auront le dernier mot" le 25 septembre, en congrès.