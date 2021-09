EN DIRECT - Gabriel Attal sur LCI : "Les obsessions d'Eric Zemmour sont très éloignées des préoccupations des Français"

MARINE LE PEN PROMEUT LA LIBERTÉ





Alors que le slogan de campagne de Marine Le Pen est "libertés, libertés chéries", la candidate a fait la promotion de cette valeur qui "n'est jamais une évidence" mais "un combat permanent". Elle en veut pour preuve la mise en place du pass sanitaire en France. "Si samedi après samedi des centaines de milliers de personne scandent le mot liberté c'est qu’il existe un malaise qu’il faut entendre. (...) Aujourd'hui le pouvoir impose à tous les Français un pass sanitaire, c'est une atteinte disproportionnée à la liberté des Français".





Marine Le Pen a également dit souhaiter donner aux Français la "liberté de décider qui entre et qui reste chez nous, et à quelle condition". "Je soumettrai aux Français un projet de loi pour qu’ils puissent décider de l’ensemble des sujets touchant à la politique d’immigration ; des critères pour entrer et se maintenir en France, aux critères d’acquisition et de perte de la nationalité, des conditions d’octroi ou de retrait de droits sociaux accordés."





Sur l'un des fondamentaux du parti - la sécurité - Marine Le Pen a dit vouloir rétablir "la sécurité d’aller et venir". "Il n’y aura pas d’endroit en France où la loi ne s’appliquera pas. Nous éradiquerons des quartiers les bandes, mafias et tous ceux qui islamistes ou non veulent nous imposer des règles et des modes de vie qui ne sont pas les nôtres. (...) Les délinquants seront donc mis hors d’état de nuire, les délinquants français en prison, les étrangers dans l’avion."