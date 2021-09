EN DIRECT - Présidentielle 2022 : "Je ne donnerai pas ma signature" à Éric Zemmour, affirme Robert Ménard

SUR LCI, ALEXIS CORBIÈRE TEND LA MAIN A FABIEN ROUSSEL





Invité ce matin d'Elisabeth Martichoux sur LCI, le député LFI de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, a tendu la main au PCF pour un accord en vue des élections. "On a déjà mené deux campagnes avec nos amis communistes. Je dis à Fabien (Roussel, candidat du PCF, NDLR) : et si on refaisait la même chose que la dernière fois, 19,5%, on peut être ensemble au second tour, ça vaut le coup, quand même !".

Le porte-parole de La France Insoumise a ménagé la tentative solitaire du candidat communiste, tout en lui faisant une proposition plus explicite : "Est-ce que Fabien Roussel pense sincèrement qu’il peut être tout seul au second tour ? Qu’il mène campagne, c’est respectable, mais à ce stade ce que nous proposons, si Fabien m’écoute, c’est de discuter au moins d’un accord législatif ensemble".

Faisant allusion à EELV, dont plusieurs dirigeants sont actuellement engagés dans un processus de primaires, Alexis Corbière leur a également fait cet appel du pied : "Je dis à toute une série de gens, comme M.Piolle, Mme Rousseau, ou pourquoi pas M. Jadot : on peut se retrouver pour être ensemble au second tour".