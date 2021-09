EN DIRECT - Présidentielle 2022 : Jour J pour Anne Hidalgo et Marine Le Pen

FABIEN ROUSSEL : UN SALAIRE GARANTI POUR TOUS





Fabien Roussel était ce dimanche l’invité du 13H de TF1, en direct depuis la Fête de l’Huma. Le candidat communiste à l’élection présidentielle a mis en avant quelques-unes de ses propositions, notamment "un droit au travail universel, avec un salaire garanti".

"Notre France est riche, mais les richesses que nous produisons est accaparée par nos minorités, par les fonds de pension, par les banques, par les assurances, et ce que nous voulons, c’est non seulement redistribuer ces richesses à ceux qui les produisent et participer au choix de création de ces richesses. Ce que nous voulons c’est garantir à chacun chacune d’entre nous un vrai travail, un temps complet avec un salaire permettant de vivre dignement", a-t-il développé.





Il est également revenu sur ses propositions en matière de sécurité, et a expliqué que son ambition était de permettre à tous les Français de "vivre dans des conditions décentes de tranquillité, de sécurité". Pour cela il veut notamment la création d’une police nationale de proximité dotée de "30.000 hommes et femmes statutaires et bien formés", et "rétablir des services publics de qualité partout sur le territoire".