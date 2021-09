EN DIRECT - Olivier Faure largement réélu à la tête du Parti socialiste

INSÉCURITÉ





"C'est la jungle dans quantités de villes de France. La police ne pénètre plus. La justice ne punit plus. La situation n'est plus sous contrôle et il faut la mettre sous contrôle sans excès", martèle sur LCI Nicolas Dupont-Aignan. "Le laisser-aller, la faiblesse, la lâcheté des dirigeants de droite et de gauche a abouti à une situation incontrolable, dangereuse", dit-il en appelant à "corriger le tir avec fermeté, mais humanité".