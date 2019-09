EN DIRECT - Procès France insoumise : 3 mois avec sursis et 8000 euros d'amende requis contre Jean-Luc Mélenchon

REACTION DE MELENCHON

"Si nous avions vraiment fait ce dont nous sommes accusés, il faudrait réclamer notre inéligibilité. Mais on nous demande de l'argent. Me garder, ce serait aller trop loin. Du coup, on me fait de la prison avec sursis. Ce qui veut dire que, quiconque m'accuserait et me ferait condamner m'enverrait automatiquement en prison."





"On se croirait dans l'arbitrage d'une cour de récréation pour une bagarre pour un ballon. Tout ça s'est dégonflé. Au fond, ils voulaient de l'argent. Il y en aura peut-être, même si le tribunal n'a pas encore rendu ses peines".





"Je risquais 10 ans. Au bout, il ne reste que trois mois avec sursis. Tout ce souk pour ça ? Le procureur dit au tribunal : 'Passez à quelqu'un d'autre la patate chaude d'envoyer Mélenchon en prison.' Et bien, je n'irai pas en prison."





"C'est normal que le tribunal soit pour l'application de la loi. Mais il y a le devoir d'insoumission. On me dit qu'il faut le faire a posteriori. A posteriori prendre la Bastille ? A posteriori, abolir les privilèges ? Non, il y a un devoir d'insurrection contre des méthodes violentes. Le point de départ de tout ça, c'est une mise en cause politique sur la base d'une dénonciation d'une élue d'extrême droite. Il y a un procès politique perdu par madame Belloubet, puisqu'il n'y a que de la prison avec sursis, avec un large arrosage d'argent pour tous ceux qui étaient dans ce prétoire."





"J'espère que le tribunal ne suivra pas ces réquisitions. Autant reconnaître que nous n'avons en aucune manière tenté de faire entrave à l'application de la loi. [...] Sur le plan moral, notre victoire est totale."