EN DIRECT - Publication de vidéos intimes : la compagne de Piotr Pavlenski placée en garde à vue

RICHARD MALKA SUR LCI





"On est dans une imposture absolue. On a des pseudo artistes, réfugiés politiques (Piotr Pavlenski), et leur avocat (Juan Branco), qui font des fêtes dans le VIe arrondissement de Paris et poignardent des gens. Ils se foutent du monde ! Et ils se foutent des Gilets jaunes ! Et ils se prétendent purs. C'est à vomir !"