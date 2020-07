EN DIRECT - Qui seront les ministres du gouvernement Castex ? Suivez les dernières informations sur le remaniement

RÉACTION D'ERIC WOERTH





Invité sur France 2 à donner son sentiment sur la nomination de Jean Castex et le remaniement annoncé, Eric Woerth, Député de l'Oise et Président de la commission des Finances : "Je n'attends pas grand chose (...) Il y aura des têtes nouvelles et d'autres qui vont disparaître. J'attends qu'on nous fasse sortir de cette période extrêmement troublée. La France est aujourd'hui chamboulée, il faut redonner du sens à l'action du gouvernement"





Jean Castex sera-t-il effacé dans ce rôle ? "Tous les rôles ont essayé d'abaisser le PM dès lors que celui-ci monte dans les sondages (...) On revient à une verticalité qui se veut plus forte (...) Le parlement doit être plus écouté".





Quels seront, selon lui, les défis de Jean Castex ? "Donner de la constance et faire aboutir les réformes (...) Réformer la réforme des retraites, garder l'universalité et la rendre plus pratique, augmenter l'âge de départ à la retraite, la durée de cotisation (...) J'attends de ce gouvernement, de l'audace".