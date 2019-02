INTERVIEW DE NICOLE BELLOUBET





Invitée politique de la matinale, Nicole Belloubet, ministre de la Justice a déclaré à propos du rapport du Sénat concernant Alexandre Benalla : "Est-ce qu'il n'est pas curieux qu'une commission d'enquête parlementaire enquête sur les services de l'Elysée ? Constitutionnellement, ce n'est pas possible. Je ne juge pas la qualité du travail du Sénat (...) mais ce n'est pas possible, c'est une question de séparation des pouvoirs. Le législatif doit rester dans son rôle (...) Il y a une séparation des pouvoirs entre le Parlement et la Présidence de la République".





"Je respecte le Parlement mais je rappelle qu'il contrôle l'action du gouvernement, c'est tout (...) Je respecte l'indépendance des pouvoirs", a-t-elle dit.





"La justice est pleinement saisie sur les différents faits, elle va faire son travail. Alexandre Benalla est incarcéré car il a violé son contrôle judiciaire", a précisé la Garde des Sceaux.