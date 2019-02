INTERVENTION DE JEAN-LUC MELENCHON





Lors d'une conférence de presse, donnée à l'instant, Jean-Luc Mélenchon a indiqué que "L'événement survenu autour de Mr Finkielkraut doit être condamné", explique le patron de la France Insoumise.





"Il est important de dénoncer toute instrumentalisation politique et politicienne de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Nous avos le sentiment d'être en plein dedans et c'est dangereux", dit Jean-Luc Mélenchon.





"La lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre le racisme est une lutte fondamentale de l'humanisme pour lequel nous sommes engagés. Non la France n'est pas un pays raciste et antisémite (...) Non le mouvement des Gilets jaunes ne mérite pas d'être assimilé aux actes détestables. Non il n'est pas raciste ni antisémite. Il n'est pas homophobe (...) Je répète notre parfaite solidarité avec ce mouvement", martèle l'homme politique