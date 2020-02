EN DIRECT - Réforme des retraites : coup d'envoi de la bataille parlementaire

CONFERENCE DE FINANCEMENT

En même temps que le texte arrive à l'Assemblée, la "conférence de financement" va démarrer ses travaux : organisations syndicales (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa) et patronales (Medef, CPME, U2P, FNSEA) vont se retrouver pour débuter leurs travaux mardi et jeudi à 9h30 au ministère des Solidarités.





Charge à eux de trouver un moyen de financer le futur système des retraites, dont le déficit est attendu à "12 milliards d'euros par an en 2027". Le problème étant que ce diagnostic n'est pas partagé entre gouvernement, organisations patronales et syndicales. Les syndicats, et notamment la CFDT, jugent que ce sont les politiques de réduction des cotisations sociales qui sont à l'origine de ces prévisions. Et encouragent, comme la CGT ou d'autres organisations syndicales, à les augmenter pour augmenter les recettes.





Un constat non partagé par le gouvernement et le patronat, qui ne veulent pas entendre parler de ce biais, dans lequel ils voient "une hausse du coût du travail", et défendent de ce point de vue un recul de l'âge de départ.