EN DIRECT - Réforme des retraites : Laurent Pietraszewski parle... d'un "49-3 de rassemblement"

FORCE OUVRIÈRE





Le secrétaire général de FO Yves Veyrier a dénoncé "l'attitude incompréhensible et inacceptable" du gouvernement, qui a décidé samedi de recourir à l'article 49-3 de la Constitution pour terminer les débats à l'Assemblée sur le projet de réforme des retraites. "La situation de crise, relative à l'épidémie de coronavirus, exige au contraire la plus grande solidarité nationale et par voie de conséquence l'apaisement, a fortiori sur un sujet aussi controversé, où le gouvernement est de plus en plus isolé", a déploré Veyrier sur Twitter.