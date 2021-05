EN DIRECT - Régionales en Paca : "Je suis, je reste un Républicain", assure Muselier aux militants

PÉCRESSE ATTAQUE LE PEN

La présidente de la région Ile-de-France, candidate à sa réélection et potentielle candidate à la présidentielle, a comparé la députée d'extrême droite au "loup qui se déguise en grand-mère, qui essaye de dédiaboliser son parti. Mais si on ouvre les placards, on s'aperçoit que les antisémites sont toujours là", citant le cas de Jean-François Jalkh, élu européen "qui a tenu en 2000 des propos négationnistes" ou le conseiller régional Axel Loustau qui, lors d'un hommage à Simone Veil, "est sorti de l'hémicycle pour ne pas avoir à [lui] rendre hommage".

Dans cette interview, Valérie Pécresse a par ailleurs exclu toute union avec LaREM avant le second tour. "A eux de prendre leur responsabilité", résume celle qui s'imagine "prise en étau entre deux extrêmes : l'extrême droite qui veut me faire perdre et une gauche qui est prête à s'allier avec des indigénistes, des islamo-gauchistes et des décroissants".

Pour l'instant, l'ex-ministre fait la course en tête, avec environ 30% des voix, devant le RN, les trois candidats de gauche (EELV, PS et LFI) et le candidat LaREM.