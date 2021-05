EN DIRECT - Régionales : Eric Dupond-Moretti candidat LaREM en Hauts-de-France, mais pas tête de liste

PÈRE VS FILLE

Un duel oppose un père et sa fille à l'occasion des élections départementales dans le canton d'Albi (Tarn). Philippe Lapeyre, candidat RN de 53 ans, se retrouve "par hasard" face à sa fille Margot, 26 ans, qui roule pour... le PS.





"Quand j'ai appris qu'elle était candidate, je lui ai demandé : 'Tu te présentes où ?' Puis on s'est dit : 'Tiens, on va être adversaires' et ça nous a fait plutôt rigoler", explique le candidat RN, formateur de profession, à l'AFP. "C'est tout à fait par hasard parce que moi je ne lui avais pas parlé de ma candidature et elle non plus", ajoute-t-il.





"C'est toujours intéressant de parler politique" lors des repas de famille, assure de son côté Margot Lapeyre. Son père assure qu'ils "s'entendent très bien", même si, "quand on parle politique, il arrive un moment où ça coince".