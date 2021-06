EN DIRECT - Régionales : à 12h, la participation toujours faible, pas de sursaut

LE PEN VEUT "RECRÉER UNE DYNAMIQUE"





"Il faudra probablement recréer une dynamique, qui aurait été quasi automatique avec de très bons résultats aux régionales du RN", concède ce matin Marine Le Pen sur France Info. La candidate à la présidentielle veut "décorréler ces élections régionales de l'élection présidentielle" de l'an prochain, parce que "ça n'est pas le même périmètre électoral" et "ce n’est pas non plus le même enjeu".





"Les électeurs m'aiment et me font confiance parce que je dis les choses franchement ! Et je leur dis : regardez ce qu'ils font en votre absence et allez voter !" lance également la présidente du RN.