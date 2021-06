EN DIRECT - Régionales : "Les sondages se sont trompés, je ne les ai jamais crus", déclare Renaud Muselier

ABSTENTION MASSIVE CHEZ LES JEUNES ET LES FEMMES





Selon une enquête de l'institut Ipsos/Sopra Steria pour france.tv et Radio France sur le profil des abstentionnistes, 87% des 18-24 ans et 83% des 25-34 ans n'ont pas voté au premier tour des élections régionales et départementales, contre 66% pour l'ensemble de la population.





Chez les plus âgés, 56% des 60-69 ans ne se sont pas rendus aux urnes et 40% des 70 ans et plus ont boudé les urnes. Toujours selon cette étude, ce sont les électeurs de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon qui ont le moins voté au premier tour des régionales.





L'étude pointe également un écart entre les femmes (72% se sont abstenues) et les hommes (59%).