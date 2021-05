EN DIRECT - Régionales : "Tout le monde n'est pas à vendre", lancent des élus LR à Emmanuel Macron

VERS UNE NOUVELLE LISTE LR ?

Lors de cette réunion de crise, les instances de LR devront réfléchir à la possible création d'une nouvelle liste en Paca, face à celle de Renaud Muselier. "J'y suis favorable", a fait savoir à LCI le sénateur Bruno Retailleau. Selon le patron de LR Christian Jacob, "c'est une hypothèse, on est capable de le faire, mais on est dans un délai de dix jours [avant le dépôt légal des listes, NDLR], donc c'est compliqué. C’est une décision qui sera collective, donc on va se poser et réfléchir comme on doit le faire face à une situation complexe."

Résumé, en off, du dilemme par un député LR à LCI : "Le temps manque. Comment bâtir en une semaine une liste avec 150 noms ? Si on fait un faible score on sera ridicule, si c'est haut on flingue Muselier et on fait passer le RN."