EN DIRECT - Le Maire, seul maître à Bercy : passation de pouvoir entre Darmanin et Dussopt

GÉRALD DARMANIN FAIT SES ADIEUX A BERCY





Nommé à l'Intérieur, Gérald Darmanin a fait ses adieux à Bercy, non sans émotion. Et en citant Dany Boon. "Je voudrais saluer mes anciens collègues ministres (...) Dans un célèbre film, on dit qu'on pleure deux fois quand on arrive dans le Nord et quand on part. C'est la même chose avec Bercy (...) Je remercie le Président et le Premier Ministre de m'avoir confié cette responsabilité, si jeune (...)", a déclaré le nouveau ministre de l'Intérieur.