EN DIRECT - Remaniement : Jean Castex se dit "fier de cette nouvelle équipe gouvernementale"

RÉACTION DE CHRISTOPHE CASTANER





Non reconduit à la tête du ministère de l'Intérieur, Christophe Castaner salue la nomination de son successeur, Gérald Darmanin. "Cher Gérald, ton histoire est à l’image de la France. Ce ministère est celui du quotidien et de l’urgence. Il est celui des crises et le cœur de la République. Pendant 20 mois, j’ai eu la chance de le diriger avec Laurent Nunez. J’ai toute confiance en Marlène Schiappa et toi", conclut le désormais ex-locataire de la place Beauvau.