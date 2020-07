EN DIRECT - Jean Castex et son gouvernement confrontés pour la première fois aux parlementaires

"NOUS TOUTES" MANIFESTE CONTRE LA NOMINATION DE DARMANIN









Retour, en photos, sur la manifestation de militantes du collectif #Noustoutes, vêtues de noir, devant l'église de la Madeleine. Une cinquantaine de femmes étaient "réunies aujourd'hui pour enterrer définitivement partout en France la grande cause du quinquennat", à savoir l'égalité hommes-femmes. "Emmanuel Macron, vous avez une fois de plus perdu toute légitimité à parler de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en plus d'avoir craché à la figure des militantes féministes mobilisées ce matin pour crier leur colère", écrivent-elles sur Twitter, assurant d'ores et déjà qu'elles "seront là". "A chaque fois que vous mépriserez les droits des femmes et que vous bafouerez la parole des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, de violences racistes et LGBTQIphobes. Vous êtes prévenu."